شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: توظيف التكنولوجيا والابتكار فى خدمة المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

وقعت وكالة الفضاء المصرية وبنك المياه المصري اتفاقية تعاون يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025، وذلك بمقر وكالة الفضاء المصرية. وقع الاتفاقية الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور علاء صادق، رئيس مجلس الأمناء ببنك المياه المصري.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والابتكار، وريادة الأعمال، والمشروعات القومية التي تخدم المجتمع المصري.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية وبنك المياه المصري على التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار في خدمة المجتمع.



