فورمولا واحد: تسونودا بدلا من لاوسون في ريد بول بعد سباقين فقط

الرياص - اسماء السيد - باريس : سينضم السائق الياباني يوكي تسونودا إلى فريق ريد بول ليزامل الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، وذلك بعد قرار الحظيرة النمسوية التخلي عن النيوزيلندي ليام لاوسون بعد سباقين فقط من انطلاق بطولة العالم للفورمولا واحد، وفقا لما أعلنت تقارير صحافية.

وسيتم ترفيع تسونودا (24 عاما) من "آر بي"، وهو الفريق الرديف لريد بول لخوض غمار منافسات جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 نيسان/أبريل المقبل، حسب ما أفادت صحيفة تيليغراف الهولندية وقناة "كانال بلوس" الفرنسية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من ريد بول بعد اتصال من وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وعرف لاوسون البالغ 23 عاما الذي تم اختياره في الشتاء من فريق "آر بي" للحلول بدلا من المكسيكي سيرخيو بيريس مع ريد بول، بداية صعبة مع انطلاق الموسم الجديد للفئة الاولى.

فشل في اجتياز الفترة الأولى من جميع التجارب التأهيلية الثلاث التي أقيمت حتى الآن ولم يحصد أي نقطة في سباقي أستراليا والصين، في حين يحتل زميله فيرستابن المركز الثاني برصيد 36 نقطة متأخرا بفارق 8 نقاط عن المتصدر سائق مرسيدس البريطاني لاندو نوريس.

وبخلاف لاوسون، نجح تسونودا في تحقيق نتائج جيدة فأنهى سباق أستراليا على حلبة ألبرت بارك في ملبورن في المركز الثاني عشر، وشاهد العلم المرقط في جائزة الصين على حلبة شنغهاي في المركز الـ 16 الأخير بسبب اعتماد فريقه على استراتيجية خاطئة في التوقف مرتين.

استهل تسونودا مشاركته في الفورمولا واحد مع ألفا تاوري عام 2021، ليصبح أول سائق ياباني يقف عند خط الانطلاق منذ كاموي كوباياشي في عام 2014.

لم يُبدِ كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل، ثقة كافية بلاوسون بعد جائزة الصين الكبرى الأحد الماضي، إذ صرّح قائلا "أعتقد أن ليام خاض سباقين صعبين، وعطلة نهاية أسبوع صعبة هنا. سنُقيّم الوضع جيدا".