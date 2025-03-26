دوري "أن بي أيه": كافالييرز يقترب من حسم صدارة الشرق وفوز جديد لثاندر

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : اقترب كليفلاند كافالييرز من حسم صدارة المنطقة الشرقية بفوزه على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 122 111، فيما حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية فوزه السابع تواليا بتغلبه على مضيفه ساكرامنتو كينغز 121 105 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

في بورتلاند، حقق كافالييرز فوزه الثاني تواليا بعد سلسلة من أربع هزائم، ليقترب أكثر من حسم صدارة الشرق كونه يتقدم بفارق 5 مباريات عن ملاحقه بوسطن سلتيكس حامل اللقب مع بقاء 10 مباريات على نهاية الموسم المنتظم.

وبغياب دونوفان ميتشل بسبب إصابة عضلية، سجل داريوس غارلاند 27 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة وأضاف تاي جيروم 25، بينها 13 في الربع الثالث، وإيفان موبلي 21 مع 12 متابعة في الفوز الثامن والخمسين لكافالييرز في 72 مباراة.

وخلافا لكافالييرز الذي ضمن تأهله إلى الـ"بلاي أوف" منذ أسابيع قبل أن يلحق به سلتيكس وثاندر، يبدو بلايزرز الذي برز فيه سكوت هندرسون وشايدون شارب (18 نقطة لكل منهما)، في وضع صعب إذ يحتل المركز الثاني عشر في الغرب، بفارق ثلاث مباريات ونصف عن المركز العاشر الأخير المؤهل إلى الملحق (بلاي إن).

وفي ساكرامنتو، تألق الكندي شاي غلجيوس ألكسندر بتسجيله 32 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة في الفوز السابع تواليا لثاندر والستين في 72 مباراة، وجاء على حساب مضيفه كينغز 105 121.

كما لعب تشيت هولمغرن دورا في الفوز الرابع عشر في آخر 15 مباراة لثاندر بتسجيله 18 نقطة مع 10 متابعات.

وسيطر ثاندر تماما على اللقاء ووسّع الفارق بينه وبين ضيفه حتى 24 نقطة في الشوط الأول، قبل أن يعود كينغز من بعيد بتسجيله النقاط الـ16 الأولى للربع الثالث، لكن ذلك لم يكن كافيا في نهاية المطاف لتجنب الهزيمة الرابعة تواليا والسابعة والثلاثين هذا الموسم.

ويحتل كينغز الذي برز في صفوفه كيغان موراي (28 نقطة بينها 9 ثلاثيات) وزاك لافين (19)، المركز التاسع في الغرب بفارق 6 مباريات عن المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى الـ"بلاي أوف" والذي بقي فيه غولدن ستايت ووريرز رغم خسارته أمام مضيفه ميامي هيت 86 112 في أول مباراة لنجمه الجديد جيمي باتلر على أرض فريقه السابق.