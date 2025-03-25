شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مخابز القاهرة تنتج أكثر من 1.5 مليون رغيف من الخبز المدعم والسياحى يوميا والان مع تفاصيل الخبر

كشف اللواء علي أشرف، العضو المنتدب لشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، عن حجم الإنتاج الضخم للمخابز والمصانع التابعة للشركة، والتي تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات المواطنين من الخبز المدعم والخبز السياحي، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الغذائية الأساسية لافتا الى استمرار ضخ المنتجات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير أوجه الدعم من أجل إتاحة منتجات ذات جودة عالية للمواطنين.

وأوضح اللواء علي أشرف أن الشركة تمتلك عددًا من المخابز والمصانع التي تضمن إنتاج كميات كبيرة من الخبز والمخبوزات يوميًا، وتشمل مصنعان لإنتاج الحلويات والمخبوزات الإفريقية، ومصنع مكرونة يوفر كميات كبيرة للأسواق، ومصنع خميرة لتلبية احتياجات المخابز المختلفة.

أكد اللواء علي أشرف أن إجمالي الإنتاج اليومي للشركة من الخبز المدعم والخبز السياحي يتجاوز 1.5 مليون رغيف، وهو رقم يعكس حجم الطاقة الإنتاجية الكبيرة التي تتمتع بها الشركة.

وأشار إلى أن الشركة توفر الخبز السياحي للعديد من الجهات، منها المدن الجامعية، والمستشفيات، التجمعات السكنية الكبيرة.

وأكد أن الشركة تستحوذ على جزء كبير جدًا من سوق التوريدات لهذه المؤسسات، نظرًا للجودة العالية التي تقدمها والأسعار التنافسية التي لا يمكن منافستها.

وشدد اللواء علي أشرف على أن الشركة ملتزمة تمامًا بالأوزان والأسعار المحددة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن تقديم منتج عالي الجودة بسعر عادل للمستهلكين.