شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد لبن فول الصويا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة نرمين عبد القادر الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، أن بدائل الألبان أو منتجات شبيه الألبان النباتية هي منتجات نباتية تعمل كبدائل لمنتجات الألبان التقليدية، وتم إنتاج هذه البدائل خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، أو يتبعون نمط حياة نباتي، أو يبحثون عن خيارات غذائية أكثر صحة بدلاً من الاعتماد على منتجات الألبان الحيوانية.

وأضافت أن هذه الخيارات تستغل فوائد بعض النباتات، مثل المكسرات والبذور وفول الصويا والشوفان وغيرها لمحاكاة ملمس وطعم منتجات الألبان التقليدية في أنها تخدم نفس الغرض في خصائص منتجات الالبان، ما يسمح للمستهلك بالاستمتاع بأطباقه المفضلة.

وأوضحت عبد القادر أن لبن فول الصويا يعد من أشهر بدائل الألبان النباتية، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة، ويُستخدم في العديد من الصناعات الغذائية، ومن أبرز استخداماته هو إنتاج شبيه الجبن الطري، والذي يعد بديلاً مثالياً للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللبن أوعدم تحمل اللاكتوز أو يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، وبالتالي فهو غذاء مناسب لهم في إفطارأو سحور رمضان.

ويتميز لبن فول الصويا بفوائد عديدة منها:

- غني بالبروتينات عالية الجودة: حيث يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، مما يجعله خيارًا غذائيًا مثاليًا للنباتيين والرياضيين.

- بديل مناسب لمرضى عدم تحمل اللاكتوز(سكر اللبن): لا يحتوي لبن فول الصويا على اللاكتوز، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وهي حالة تؤدي إلى اضطرابات هضمية شديدة عند تناول منتجات الألبان التقليدية.

- خفض نسبة الكوليسترول في الدم: تشير الدراسات إلى أن بروتين الصويا يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم ، مما يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

- تحسين صحة العظام: يُدعم لبن فول الصويا أحيانًا بالكالسيوم وفيتامين د ، مما يجعله خيارًا مفيدًا للحفاظ على صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

- تقليل أعراض سن اليأس: يحتوي لبن فول الصويا على مركبات الإيزوفلافون ، وهي مركبات نباتية تشبه في تأثيرها هرمون الإستروجين، ما يساعد على تخفيف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي لبن فول الصويا على نسبة جيدة من الألياف، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق دعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

- مناسب للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا: يعد لبن فول الصويا بديلاً مثاليًا للألبان الحيوانية، مما يجعله خيارًا رئيسيًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو لديهم قيود غذائية خاصة.