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الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد للتهنئة بالعيد

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الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد للتهنئة بالعيد

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الجمعة، 28 مارس 2025 11:10 م

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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