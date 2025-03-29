شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد للتهنئة بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار.