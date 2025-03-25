شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء توقع شراكة لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

في نقلة نوعية لقطاع الفضاء المصري، وقعت وكالة الفضاء المصرية وشركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٥ بروتوكول تعاون استراتيجي.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الشراكة في تصنيع الأقمار الصناعية ومكوناتها في مصر، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة للوكالة في عمليات الاختبار البيئي والميكانيكي والكهربائي للأقمار الصناعية.

جاء الاتفاق برعاية الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والمهندس أحمد نصار، الرئيس التنفيذي لشركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء، ليؤسس نموذجًا جديدًا للتكامل بين المؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية المصرية في مجال الفضاء.

كما يتضمن التعاون تبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتشغيل الأقمار الصناعية، وتوفير الترددات اللازمة للأتصال بالأقمار الصناعية.

يأتى التعاون لدعم أهداف شركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء فى تطوير وتصنيع أسراب أقمار صناعية لخدمات إنترنت الأشياء والاتصالات والتصوير، مما يعزز قدرات مصر ويدعم التحول الرقمي بالحلول الفضائية المبتكرة.

كما تعتبر شركة اقمار هي اول شركة مصرية من القطاع الخاص لتصنيع الاقمار الصناعية وتشغيلها وتوفير خدماتها للسوق المحلي والدولي.