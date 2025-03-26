شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.. اعرف موعد انتهاء الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية فهل تستمر الموجة الحارة أم نشهد تحسنًا في الأجواء؟.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فإن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد بدءًا من السبت 29 مارس 2025، تزامنًا مع أول أيام أسبوع العيد، حيث تنخفض الحرارة بمعدل 5 إلى 6 درجات مئوية، مما يبشر بأجواء أكثر اعتدالًا.

ووفقًا للهيئة، يشهد اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 الموافق 26 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس حار نهارًا على كافة الأنحاء، معتدل ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت الهيئة، ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.