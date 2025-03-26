شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.. اعرف موعد انتهاء الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - بتول عصامالأربعاء، 26 مارس 2025 11:58 ص
يتساءل الكثير من المواطنين عن حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية فهل تستمر الموجة الحارة أم نشهد تحسنًا في الأجواء؟.
ووفقًا للهيئة، يشهد اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 الموافق 26 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس حار نهارًا على كافة الأنحاء، معتدل ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
كما توقعت الهيئة، ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.
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