شكرا لقرائتكم خبر عن حل واكسب.. الحلقة السابعة من فوازير رمضان على الخليج 365 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 الحلقة السابعة من حلقات فوازير رمضان والتي ستذاع على منصات تليفزيون السابع يوميا ولمدة 10 أيام ، كل حلقة بتكلم عن شخصية مختلفة من الشخصيات المصرية العظيمة، اللى كان ليها بصمة هامة في بلدنا، سواء في مجال العلم أو السياسة أو الفن والأدب والرياضة أيضا، المسابقة فكرة وإعداد أسامة عبد الحميد، تقديم ملك مدحت.

تدور حلقة اليوم من المسابقة حول شخصية أديب وناقد مصري، من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، أصيب بالرمد في عينيه والذى تم علاجه بشكل خطأ ودا كان سبب في فقد بصره، رشح لجائزة نوبل أكثر من مرة وتم تكريمه محليا وفى مخالف المحافل الدولية، ولقب "عميد الأدب العربى"

الإجابة عن الحلقات تتم عن طريق كومنت بالإجابة الصحيحة على نفس الحلقة المذاعة على صفحة الخليج 365 بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وسيتم اختيار الفائز والتواصل معه لإعلان اسمه في اليوم التالى، ليتأهل في نهاية المسابقة 10 فائزين لدخول سحب على جائزة مقدمة من الخليج 365.