شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع درجات الحرارة.. احذر شرب الماء البارد من الثلاجة والان مع تفاصيل الخبر

شرب الماء البارد جدًا قد يؤثر سلبًا على صحتك ومع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، ينصح الخبراء بشرب ماء بارد نسبيًا، لكن قد يلجأ الكثيرون إلى الماء البارد من الثلاجة عند الشعور بالعطش إلا إن شرب الماء البارد جدًا قد يُسبب آثارًا جانبية.

تشير التقارير حسب الخبراء كما نقلها موقع news 18 إلى أن شرب الماء البارد جدًا قد يُبطئ عملية الهضم، مما قد يؤدي إلى مشاكل مثل عسر الهضم والحموضة والقيء، علاوة على ذلك، قد يُسبب التهاب الحلق، وانسداد الأنف، والاحتقان.

شرب المياه المخزنة في الثلاجة

شرب الماء البارد جدًا قد يُسبب أيضًا نزلات البرد والسعال وزيادة حساسية الأسنان، كما أنه يُطفئ العطش بسرعة، مما قد يؤدي إلى قلة شرب الماء، وهذا قد يُسبب جفاف الجلد وتشقق الشفاه ومشاكل جلدية اخرى، لذلك، يُنصح بشرب الماء بدرجة حرارة عادية من إبريق.

إذا كنت تفضل شرب الماء من الثلاجة:

تجنب الماء البارد جدًا واختر الماء البارد قليلًا، ومن الأفضل أيضًا تناوله من حين لآخر بدلاً من تناوله بانتظام.

نصائح للترطيب الآمن في الحر

اشرب الماء بدرجة حرارة الغرفة أو الفاترة؛ فهي أكثر فاعلية في الترطيب.

تجنب شرب كميات كبيرة دفعة واحدة، بل تناولها على جرعات صغيرة متكررة.

يمكنك اضافة شرائح الليمون أو النعناع للماء لتحسين الامتصاص وتجنب الملل.

تجنب المشروبات المثلجة بعد الرياضة مباشرةً؛ استبدلها بماء معتدل البرودة.