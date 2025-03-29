شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. 5 مشروبات هتمنع زيادة وزنك في العيد والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تسعى للخروج من العيد دون زيادة في وزنك خاصة بعد تناول الأطعمة الدسمة والكحك والبسكويت وغيرها، يمكنك تناول بعض المشروبات التي قد تساعدك في الحفاظ على وزنك في العيد وتجنب أي زيادة غير مرغوب فيها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى .. 5 مشروبات سهلة من مطبخك يمكن تحضيرها في المنزل تناولها في العيد لتجنب أي زيادة غير مرغوبة في الوزن:

الشاي الأخضر

يُعد الشاي الأخضر مصدرًا قويًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فهو غني بمضادات الأكسدة والكاتيكين، ويساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك وحرق الدهون بكفاءة أكبر، كما أن شرب كوب منه بانتظام يمكن أن يكبح شهيتك كما أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يسهل عليك الالتزام بنظام غذائي متوازن، بالإضافة إلى ذلك، من السهل جدًا الاستمتاع به ساخنًا أو باردًا، مما يجعله خيارًا رائعًا ومنعشًا في أي وقت تحتاج فيه إلى منشط.

ماء الليمون

أحيانًا تكون أبسط الحلول هي الأفضل، وماء الليمون يعتبر فعالًا للغاية في إنقاص الوزن، بفضل محتواه الغنى من فيتامين C، فهو يُساعد على دعم عملية الأيض، ويعمل كمُزيل طبيعي للسموم، تناول كوب من ماء الليمون خاصة في الصباح على معدة فارغة،ينشط جهازك الهضمي، ويُحافظ على رطوبة جسمك، ويُساعدك على الشعور بالشبع طوال اليوم، مما يُسهّل عليك مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الطعام في العيد.

مشروب خل التفاح

أصبح خل التفاح الخيار الأمثل للعديد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى التخلص من الوزن الزائد، فهو يدعم الهضم ويساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم ويمكنه أيضًا تقليل الشهية، فقط امزج 1-2 ملعقة كبيرة من خل التفاح الخام غير المصفى في كوب من الماء واشربه قبل الوجبات، ويمكن أن يساعد هذا المشروب البسيط في حرق الدهون والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يدعم أهدافك في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه ثابتًا دون زيادة.

ماء أو ديتوكس الخيار والنعناع

إذا كنت تتوق إلى شيء منعش وخفيف، فإن ماء الخيار والنعناع هو الخيار الأمثل لك، حيث يُعرف الخيار بخصائصه في إزالة السموم، ويضيف النعناع نكهة رائعة كما أنه معزز قوى للهضم، ويساعد هذا المشروب الخالي من السعرات الحرارية على ترطيب جسمك وطرد السموم وتقليل الانتفاخ مما يجعله طريقة ممتازة للشعور بالانتعاش طوال اليوم.

مشروب النعناع أو الزنجبيل

تُعد المشروبات العشبية خيارًا رائعًا وخالي من الكافيين يساعد على الهضم ويمكن أن يحد من الانتفاخ بعد الوجبات الثقيلة، ويُعرف مشروب الزنجبيل تحديدًا بتحفيزه لعملية الأيض وحرق الدهون، بينما يُساعد شاي النعناع على الهضم والحد من الجوع، وكلاهما مشروبان مُهدئان يُمكنك الاستمتاع بهما طوال اليوم أو قبل الوجبات للحفاظ على وزنك المثالي.