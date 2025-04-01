شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مكملات غذائية شائعة قد تسبب مخاطر خفية للكلى والقلب والكبد والان مع تفاصيل الخبر

يتناول العديد من الأشخاص المكملات الغذائية يوميًا لتعويض نقص الفيتامينات التى يحتاجها الجسم ومع ذلك، يجب أن تكون حذرًا بشأن الآثار الضارة المحتملة قبل تناول تلك الحبوب التي تحتوي على فيتامينات أو معادن أو أعشاب، فى هذا التقرير نتعرف على مكملات غذائية شائعة قد تسبب مخاطر خفية قد تضر بالكلى والقلب والكبد، بحسب موقع تايمز ناو.



على الرغم من أن الخبراء يؤكدون تمامًا أن الفيتامينات والمعادن ضرورية للصحة، فمن الصحيح أيضًا أن تناولها في شكل حبوب أو كبسولات أو مسحوق - وخاصة بجرعات كبيرة - يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.



في بعض الأحيان، لا تتفاعل المكملات الغذائية مع بعضها البعض فحسب، بل قد تكون ضارة أيضًا إذا كنت تتناول أدوية مهمة أخرى.

ماذا يحدث عندما تتناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية؟

يقول الأطباء إن تناول جرعة زائدة من بعض المكملات الغذائية يمكن أن يؤثر على جوانب مختلفة من صحتك، مما يسبب مشاكل في القلب، ومشاكل في الكلى، وحتى فشل الكبد.

تناول جرعة زائدة من فيتامين د قد يضر بالكلى

يعد فيتامين د من أهم العناصر الغذائية التي تعزز امتصاص الكالسيوم، والحصول على كمية كافية منه أمر بالغ الأهمية لصحتك بشكل عام. فهو يساعد على حماية عظامك ويمنع التهاب المفاصل، كما أنه يعتني بحالتك المزاجية وصحتك العقلية.

ومع ذلك، يقول الخبراء إنه يجب تناول فيتامين د دائمًا بالجرعة الموصوفة، حيث يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة إلى آثار جانبية تتراوح من آلام العضلات واضطرابات المزاج وآلام البطن وحصوات المرارة إلى الفشل الكلوي وحتى النوبات القلبية. يحدث هذا لأن مستويات فيتامين د في الدم التي تزيد عن 100 نانوجرام لكل مليلتر يمكن أن تؤدي إلى امتصاص الكالسيوم الزائد في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمكملات فيتامين د والأدوية أن تتفاعل مع بعضها البعض، حيث لا ينبغي تناول معظم الأدوية مثل الستاتينات، ومدرّات البول، وحتى أدوية إنقاص الوزن معًا.

يمكن أن يتراكم الكالسيوم الزائد في الشرايين

الكالسيوم مهم لهيكل عظمي قوي، ولكن كما هو الحال مع جميع العناصر الغذائية، فإن الإفراط في تناول هذا المعدن قد يكون ضارًا بصحتك. وفقًا للخبراء، فإن تناول أكثر من 2500 مجم يوميًا للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و50 عامًا وأكثر من 2000 مجم يوميًا للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 51 عامًا وما فوق يمكن أن يسبب مشاكل.

يقول الأطباء إن مكملات الكالسيوم تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكنك الحصول على الكالسيوم بسهولة من نظامك الغذائي عن طريق تناول الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان يوميًا، حيث يتم امتصاصه بشكل أفضل من خلال الطعام مقارنة بالمكملات الغذائية.



توصي المعاهد الوطنية للصحة بتناول 1000 ملجم من الكالسيوم يوميًا للنساء من سن 19 إلى 50 عامًا و1200 ملجم يوميًا للنساء من سن 51 عامًا فأكثر. أما بالنسبة للرجال من سن 19 إلى 70 عامًا، فتوصي بتناول 1000 ملجم يوميًا و1200 ملجم يوميًا للرجال من سن 71 عامًا فأكثر.

يمكن أن تسبب كبسولات فول الصويا مشاكل في مستويات هرمون الاستروجين

تتناول العديد من النساء فول الصويا في صورة مكملات غذائية لأن النبات يحتوي على مركبات شبيهة بالإستروجين تُعرف باسم الأيزوفلافون والتي تعمل على تخفيف أعراض انقطاع الطمث. ومع ذلك، أبدى بعض خبراء الصحة مخاوفهم من أن الأيزوفلافون في مكملات فول الصويا قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

