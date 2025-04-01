شكرا لقرائتكم خبر عن تمرينات رياضية بسيطة لإنقاص وزنك بعد "لخبطة" الأكل فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

من الشائع اكتساب الوزن الزائد خلال شهر رمضان وأيام العيد، بسبب المأكولات والحلويات التقليدية الشهية المشهورة خلال رمضان، والتى يعقبها حلوى العيد المتمثلة فى الكحك والبسكويت والبيتى فور.

وبجانب المأكولات قد يتراجع الكثيرون عن نشاطهم البدنى التقليدى، مثل الذهاب لصالة الجيم أو حتى ممارسة التمرينات الرياضية فى المنزل، بسبب طول ساعات الصيام، الأمر الذى يساهم فى زيادة الوزن.يوجد عدد من التمرينات الرياضية التى يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن.

أهمية التمرينات الرياضية منخفضة الشدة

تؤكد الدراسات المتعلقة بالتمارين منخفضة الشدة، بحسب موقع "Very well fit" أن الجسم يحرق الدهون عند ممارسة التمارين الأساسية، بجانب أنها تقلل من مستويات الكورتيزول في الدم، والذى يساعد ارتفاعه على تراكم الدهون تحديدا داخل البطن.



ويمكن وضع هدف قصير المدى لإكمال ثلاث تمارين رياضية خلال أسبوعك الأول من بدء ممارسة الرياضة، ، ثم أضف أيام التمرين تدريجيًا حتى تتمكن من ممارسة بعض الأنشطة في معظم الأيام.

تمرينات رياضية سهلة تساعد فى إنقاص الوزن

ويوجد عدد من التمارين الرياضبة السهلة لإنقاص الوزن، والتى يمكن للمبتدئين ممارستها، وهى:

تدريب وزن الجسم

خصص من ١٠ إلى ١٥ دقيقة لخمس تمارين ضغط مائلة (على سطح يسمح لجسمك بالميل، مثل حوض الحمام)، وخمس تمارين قرفصاء على الكرسي ، وخمس تمارين اندفاع مشي (أو مجموعة من تمارين الاندفاع الثابتة مع التمسك بسطح طاولة للدعم)، كرر هذه التمارين مرتين إلى ثلاث مرات.

تمرين الكرسي

إذا كنت لا تشعر بالراحة بعد عند الوقوف لفترات طويلة، فاحصل على كرسي قوي وقم بأداء تمرين الجلوس لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة عدة مرات كل أسبوع.

الرقص

شغّل الموسيقى وارقص لمدة ١٥ إلى ٣٠ دقيقة. لا حاجة لرقصات متقنة، المهم هو الحركة على أنغام الموسيقى.

التدريبات عبر الإنترنت

إذا كنت ترغب في تجنب الذهاب إلى النادي الرياضي، فمارس الرياضة في المنزل. من السهل القيام بذلك من خلال تطبيقات التمارين الرياضية عبر الإنترنت، العديد منها مجاني، ومعظمها يقدم تمارين سهلة للمبتدئين، كما يمكنك الاستمتاع بميزة التمرن بخصوصية فى منزلك.

تسلق السلالم

خصص ١٠ دقائق لصعود ونزول السلم، ويمكن إستخدام درجة أو منصة لهذا الغرض.

المشي

امشِ ببطء لمدة خمس دقائق، ثم زد سرعتك لمدة 20 دقيقة، ثم استرخِ وامشِ ببطء مرة أخرى لمدة خمس دقائق.