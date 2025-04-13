شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يفعله تناول الأطعمة شديدة التصنيع لمدة 5 أيام فقط بدماغك والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما تحتوي المنتجات فائقة المصنعة وفقا لموقعnypost على مستويات عالية من الصوديوم والسكريات المكررة والدهون التي ترفع الكوليسترول ومكونات أخرى مستخرجة من المختبر.

ربطت دراسة حديثة التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية بـ 32 نتيجة صحية سيئة، بما في ذلك ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، والسرطان ، ومتلازمة التمثيل الغذائي، والسمنة ، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، ومرض السكري من النوع 2 وحتى الوفاة المبكرة.

والآن، تشير دراسة جديدة إلى أن العديد من هذه الآثار السلبية قد يكون من السهل الإصابة بها بشكل خطير، وقد تستمر لفترة طويلة بشكل صادم، حيث تحتوي منتجات المنتجات فائقة المصنعة غالبًا على مستويات عالية من الصوديوم والسكريات المكررة والدهون التي ترفع الكوليسترول ومكونات أخرى مستخرجة من المختبر.

اكتشف باحثون في معهد أبحاث مرض السكري والأمراض الأيضية في مركز هلمهولتز ميونيخ في جامعة توبنغن بألمانيا، أنه حتى في الأمد القريب، فإن تناول نظام غذائي عالي السعرات الحرارية وغني بالأحماض الدهنية غير المشبعة يضعف استجابة الدماغ للأنسولين ويزيد من دهون الكبد لدى الرجال الأصحاء.

والأمر الأكثر سوءًا هو أن هذه التأثيرات تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء فترة تناول الطعام.

ينظم الأنسولين الشهية والتمثيل الغذائي، ومقاومة الأنسولين - مثل النوع الذي تسببه المنتجات فائقة المصنعة تعرض هذا التنظيم للخطر وتساهم في السمنة ومرض السكري من النوع 2 والخلل الإدراكي.

ووجد الفريق الألماني أيضًا رابطًا بين استهلاك الأطعمة فائقة التصنيع واضطراب استجابة التعلم بالمكافأة في الدماغ، مما يشير إلى أن الإفراط في تناول الطعام لمدة خمسة أيام فقط يمكن أن يهيئ الدماغ لأنماط الأكل غير الصحية.

وفي الدراسة، تم تقسيم 29 مشاركا من الذكور الأصحاء، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 عاما، إلى مجموعة تتبع نظاما غذائيا عالي السعرات الحرارية (HCD) أو مجموعة تحكم، وعلى مدى خمسة أيام، طُلب من المجموعة التي تتبع نظام عالى السعرات و تناول سعرات حرارية إضافية يومية من الأطعمة الخفيفة شديدة المعالجة، وحافظت المجموعة الضابطة على نظامها الغذائي المعتاد.

هدفت الدراسة إلى تقييم نشاط الدماغ الناجم عن الأنسولين خلال ثلاث لحظات: قبل اتباع النظام الغذائي عالي السعرات الحرارية، وأثناء اتباعه، وبعد أسبوع واحد من عودة المشاركين إلى تناول الطعام بشكل طبيعي.

وفي المتوسط، زادت مجموعة تتبع نظام عالى السعرات من تناولها اليومي للسعرات الحرارية بمقدار 1200 سعرة حرارية، وارتفع محتوى الدهون في الكبد في تلك المجموعة بشكل كبير، في حين زادت استجابة الدماغ للأنسولين أيضًا.

وبعد مرور أسبوع على استئناف اتباع نظام غذائي منتظم، انخفض نشاط الأنسولين في الدماغ بشكل ملحوظ.

وتوصلت دراسة سابقة نشرت في مجلة JAMA Neurology إلى أن الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة لخطر التدهور الإدراكي إذا كان أكثر من 20% من السعرات الحرارية اليومية التي يتناولونها عبارة عن أطعمة فائقة المعالجة.

تشير البيانات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة على المدى القصير له تأثيرات طويلة الأمد على الدماغ تستمر لفترة أطول من الإطار الزمني لاستهلاكها"، وفقًا لفريق البحث.

وقد ثبت أن تناول الوجبات الخفيفة الحلوة والدهنية بشكل يومي يعمل على زيادة الاستجابات العصبية للطعام، مع تقليل تفضيل الأطعمة قليلة الدسم بغض النظر عن التغيرات في وزن الجسم والتمثيل الغذائي."

تعرف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها السمنة بأنها ارتفاع مؤشر كتلة الجسم إلى 30 على الأقل.