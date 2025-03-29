شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة قبل تناول الأسماك المملحة فى عيد الفطر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقدم المعهد القومى للتغذية مجموعة من النصائح المهمة لتناول الأسماك المملحة سواء كانت رنجة أو فسيخ بأمان وذلك خلال عيد الفطر المبارك، لتجنب أي مشكلات صحية قد نتعرض لها خاصة أصحاب الأمراض المزمنة أو أي شخص يعانى من مشكلة صحية.

فيما يلى.. نصائح مهمة من المعهد القومى للتغذية قبل تناول الأسماك المملحة في عيد الفطر المبارك:

- يُفضل تجميد الأسماك المملحة لمدة 48 ساعة قبل الاستخدام لتقليل الحمل الميكروبى.

- قم باستخدام عصير الليمون لقتل البكتيريا داخل الأسماك.

- تناول كمية كبيرة من الخضراوات لاحتوائها على الألياف.

- قم بطهى الأسماك لمدة دقيقتين قبل الاستخدام.

- تجنب الإفراط فى تناول الأسماك المملحة، فلا يجب تناولها على مدار أيام العيد، بل يجب تناولها باعتدال.

- حافظ على ترطيب جسمك من خلال شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية الخالية من السكر خاصة بعد تناول الرنجة والفسيخ، للوقاية من الجفاف.

- تجنب تناول المشروبات الغازية مع الرنجة والفسيخ.

- يجب تناول الرنجة والفسيخ باعتدال، خاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.

- يجب شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة لضمان جودتها وسلامتها.