شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة الـ 72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يوم الأربعاء والخميس والجمعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن لتكون ذروة الأرتفاع يوم الخميس 27 مارس.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة 33 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم إلى 36 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 الموافق 26 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، ليسود طقس حار نهاراً على كافة الأنحاء، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 33 درجة

الصغرى 21

الإسكندرية

العظمى 31

الصغرى 18

مطروح

العظمى 27 درجة

الصغرى 15

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 19

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 19

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 21 درجة