شكرا لقرائتكم خبر عن رسمى وحساس.. أسرار عسكرية بريطانية تملأ القمامة فى شوارع نيوكاسل والان مع تفاصيل الخبر

خرق أمنى فى وثائق الجيش البريطانى يهز المملكة المتحدة، حيث يأتى هذا الحادث فى الأسبوع نفسه الذى شهد تسريبًا أمنيًا كبيرًا في الولايات المتحدة، إذ ناقش كبار المسؤولين خططًا لشن ضربات جوية على اليمن، فى محادثة سرية تمت مشاركتها عن طريق الخطأ مع رئيس تحرير صحيفة "ذا أتلانتيك".



تليجراف

بدأت أزمة تسريب الوثائق العسكرية فى بريطانيا بعد عثور أحد المارة في منطقة "سكوتسود" الواقعة شمال شرقى مدينة نيوكاسل البريطانية على عشرات الوثائق العسكرية المتناثرة فى الشارع، والتى كانت تتسرب من كيس قمامة أسود على الرصيف المحيط بها وتتطاير فى الهواء.

لا يفوتك

تسريبات سيجنال تشعل ثورة ترامب ضد "أهل الثقة".. "NBC" تكشف تفاصيل

وتضمنت الوثائق معلومات حساسة، بما فى ذلك رتب جنود وعناوين البريد الإلكترونى وأرقام الهواتف المحمولة وأنماط المناوبات، كما ذكرت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، التى أشارت إلى أن وزارة الدفاع تُجرى تحقيقًا داخليًا للنظر "بشكل عاجل" في هذا الخرق الأمنى.



وثائق عسكرية

وفق "ذا تليجراف"، اكتشف البريطاني مايك جيبرد الوثائق السرية أثناء توجهه إلى منطقة المشجعين لمشاهدة فوز "نيوكاسل يونايتد" على "ليفربول" في نهائي كأس "كاراباو" في 16 مارس.



وثائق عسكرية

ونقل عنه التقرير أنه كان من "الجنون" العثور على الوثائق التي تسربت من كيس القمامة وانتشرت على طول الطريق تحت العديد من السيارات، وبدت له أنها مرتبطة بأفواج وثكنات الجيش البريطاني في حامية "كاتيريك".

كانت الوثائق تحمل عنوان "رسمي/ حساس"، وتشير الإرشادات الحكومية إلى أن "الإفصاح غير المقصود أو المساس بهذه المعلومات قد يؤدي إلى أضرار معتدلة وفي ظروف استثنائية قد يؤدي إلى تهديد الحياة".

وقال جيبرد لـ"بي بي سي": "نظرت إلى الأسفل وبدأت أرى أسماء على قطع من الورق وأرقامًا، وفكرت: ما هذا؟ وجدت الكثير على الجانب الآخر من الطريق".

وقال إنه رأى تفاصيل عن كبار الضباط والمحيط والدوريات وتاريخ الأسلحة التي يتم فحصها وإخراجها، وطلبات الإجازات وحتى أرقام الهواتف المحمولة.

فور عثوره وزوجته على الوثائق، أبلغ جيبارد شرطة "نورثمبريا" بالأمر، والتي أكدت أن "الوثائق السرية المحتملة" تم تسليمها إلى وزارة الدفاع، التي قال متحدث باسمها: "نحن ننظر في هذا الأمر بشكل عاجل والأمر هو موضوع تحقيق داخلي مستمر".

وقالت "داونينج ستريت" إنه سيتم اتخاذ "الإجراءات المناسبة"، وأشار متحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء إلى أن وزارة الدفاع تنظر حاليًا في الوثائق التي تم تسليمها للشرطة، لكن الأمر هو موضوع تحقيق مستمر من قبل الجيش.

وقال للصحفيين: "لن أتمكن من التعليق على أي تفاصيل محددة أثناء حدوث ذلك، ولكن يمكنكم أن تتوقعوا أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب ردًا على أي خرق محتمل للمعلومات.. من الواضح أنه من المهم السماح لهذا التحقيق بأن يأخذ مجراه".

ولفتت "ذا تليجراف" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إهمال وثائق سرية على الأراضي البريطانية، ففي عام 2021، ترك الدبلوماسي أنجوس لابسلي ملفًا سريًا مكونًا من 50 صفحة فى محطة للحافلات فى "كينت".

وناقشت الوثائق، التي حمل بعضها علامة "سري للعيون البريطانية فقط"، رد الفعل الروسي المحتمل على مرور السفينة الحربية "إتش إم إس ديفندر" عبر المياه الأوكرانية كجزء من الرحلة التشغيلية الأولى لمجموعة حاملة الطائرات الضاربة.