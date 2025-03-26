شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تمرين مهم يحافظ على صحتك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضروري الحفاظ على النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا وتعزيز صحتك في شهر رمضان الكريم.

تواصل الخليج 365 مع محمد عصب مدرب وخبير التغذية منتخب رفع الأثقال للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام..

ويقول محمد عصب، إن شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، ولكن نبعد عن التدريبات بأحمال قليلة.

وأضاف، من التمارين المهمة في شهر رمضان الكريم تمارين كارديو لحرق الدهون حيث يتطلب الانتقال من حركات بسيطة إلى حركات أكثر صعوبة بمرور الوقت، مع تحسين الأداء واللياقة البدنية يوماً بعد يوم.

وتابع ، من أجل الحصول على أفضل النتائج، يجب عليك ممارسة الرياضة يومياً، على أن يتم القيام بالتمرين لمدة 45 ثانية إلى دقيقة كاملة، ثم الراحة لمدة 20 - 30 ثانية، يليها الانتقال إلى المجموعة التالية.

وواصل ، أنه من الجيد الانتظار عدة ساعات بعد التمرين لبدء تناول الطعام، كما تعتمد تمارين الكارديو على الجري البطيء في أغلب أنواعها.