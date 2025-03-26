شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ضمن الثلاثى الأكثر حصدًا للنقاط فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر تألقه فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أصبح ضمن الثلاثى الأكثر جمعًا للنقاط بعد مرور 6 جولات، برصيد 16 نقطة، متساويًا مع منتخبي تونس وكوت ديفوار.

وحقق الفراعنة هذا الرصيد المميز بعد 5 انتصارات وتعادل وحيد، ليؤكدوا تفوقهم في المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيهم، ويشاركهم في القمة منتخبا تونس وكوت ديفوار، اللذان قدما أداءً قويًا أيضًا في مجموعاتهما.

بقيادة المدرب حسام حسن، قدم المنتخب المصري مستويات رائعة خلال التصفيات، وحقق فوزًا ثمينًا على سيراليون بهدف نظيف في الجولة السادسة، ليواصل طريقه بثبات نحو حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

مصر – 16 نقطة

تونس – 16 نقطة

كوت ديفوار – 16 نقطة

الأكثر حصدا للنقاط في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره سيراليون، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

جاء هدف الفراعنة عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه، تمكن زيزو من مباغتة الحارس بتسديدة قوية متقنة مفتتحا سجل التهديف، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.

وضم تشكيل منتخب مصر: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا، وفي الوسط مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد".

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: "محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

وضمت قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 23 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.