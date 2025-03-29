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الامارات | خالد بن محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكّام بمناسبة عيد الفطر السعيد

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | خالد بن محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكّام بمناسبة عيد الفطر السعيد 1/2
  • الامارات | خالد بن محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكّام بمناسبة عيد الفطر السعيد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"؛ ونائبيه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة الكريمة، أولياء العهود، ونوّاب الحكّام، وشعب دولة الإمارات، والشعوب العربية والإسلامية، داعياً العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة عليهم بالخير واليُمن والبركات، وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها، بالمزيد من الرفعة والتقدّم والرخاء، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والازدهار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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