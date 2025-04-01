الامارات | 7 خطوات لمواجهة اضطرابات ومشاكل النوم بعد شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه الكثيرون صعوبة في العودة إلى روتين النوم الطبيعي بعد انتهاء شهر رمضان، بسبب التغيرات في مواعيد النوم خلال الشهر الفضيل، وهذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في النوم، مثل الأرق والشعور بالتعب، نتيجة لاختلال الساعة الحيوية في الجسم، التي تنظم أوقات النوم والاستيقاظ بناءً على الضوء والظلام، وقدمت أخصائية الغدد الصماء والطب الباطني، الدكتورة نجوى خليل عكاشة، 7 خطوات ونصائح للعودة للروتين الطبيعي للنوم والتكيف مع الجدول الزمني الجديد.

وأوضحت أن تلك الخطوات تشمل " الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ ثابتة يوميًا، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، وتعريض الجسم لأشعة الشمس صباحًا لتنشيط الساعة الحيوية، وتجنب تناول المنبهات مثل القهوة والشاي بعد العصر، وعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة، لأن الضوء المنبعث منها يؤثر على إفراز هرمون النوم، وتقليل القيلولة أو جعلها قصيرة بحيث لا تتجاوز 30 دقيقة، وألا تكون في وقت متأخر من اليوم، وتناول وجبة عشاء خفيفة قبل النوم بساعتين على الأقل، وممارسة الرياضة بانتظام، مع تجنب ممارستها قبل النوم مباشرة".

وفيما يتعلق بقدرة الجسم على العودة للنظام الطبيعي، قالت إن تلك القدرة تختلف من شخص لآخر، وبعض الأشخاص يحتاجون إلى عدة أيام للعودة إلى نمط نوم منتظم، بينما قد تستغرق هذه العملية وقتًا أطول لدى من اعتادوا السهر لفترات طويلة خلال الشهر الفضيل.

وحذرت من التأثيرات السلبية على الصحة الجسدية والنفسية، للنوم غير المنتظم أو قلة عدد ساعات النوم، حيث يسببان اضطرابًا في وظائف الدماغ، مما يؤدي إلى ضعف التركيز، وتراجع الذاكرة، وزيادة التوتر والانفعالات، إضافة إلى أن قلة النوم المزمنة قد ترفع من ضغط الدم وتضعف الجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، كما أن هذا الاضطراب في نمط النوم يؤثر بشكل مباشر على التوازن الهرموني في الجسم، مما يؤدي إلى تغيرات في الشهية وزيادة الوزن.