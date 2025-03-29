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الامارات | حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.. ويستقبل المهنئين في اليومين الأول والثاني

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‎الفجيرة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.. ويستقبل المهنئين في اليومين الأول والثاني 1/2
  • الامارات | حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.. ويستقبل المهنئين في اليومين الأول والثاني 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الامارة.

ويستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، جموع المهنئين بالدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة في الفترة المسائية أول أيام العيد، وفي الفترتين الصباحية والمسائية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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