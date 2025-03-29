الامارات | حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى العيد الكبير بخزام غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، غداً صلاة عيد الفطر السعيد، في مصلى العيد الكبير بخزام في رأس الخيمة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.

ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.