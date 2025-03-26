شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات استعدادا لعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات استعدادا لعيد الفطر، ويعقب الاجتماع موتمرا صحفيا.

كان رئيس الوزراء قد أكد الأسبوع الماضي، أن مبادرة "الرواد الرقميون" Digilians، تهدف لتأهيل وتدريب الشباب فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

ومن المقرر أن يعرض مع وزير الاتصالات تفاصيل هذه المبادرة المهمة، خلال المؤتمر الأسبوعي غدا، والتي يتبناها الرئيس وتدعمها الدولة، لتأهيل خريجين على أعلى مستوى في كافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتباراً من منتصف العام الحالى.