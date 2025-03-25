شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل السفير البولندى بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، ميهاو موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا في مصر.

أعرب السفير البولندي عن سعادته بالتواجد في مصر، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ومصر، كما تناول اللقاء أوجه التعاون المثمر بين مصر وبولندا في مجال الآثار، في ضوء الاهتمام المشترك بحفظ التراث التاريخي.

وأشار موركوتشينسكى كذلك إلى أهمية زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لبولندا، لما تتيحه من فرصة للتعرف على المسيحية في بولندا والكنيسة البولندية.

ومن جانبه، رحب قداسة البابا بضيفه، مقدمًا نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والعائلة الأرثوذكسية القديمة، مؤكدًا على العلاقات الطيبة التي تربط الكنيسة القبطية بمختلف الكنائس حول العالم.