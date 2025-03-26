وتقابل حبيب الحلقة 25.. ليل تخرج من الحبس وفارس يتبرأ من عائلته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 11:51 صباحاً - بدأت الحلقة 25 من مسلسل "وتقابل حبيب" على مشهد سماع يوسف (خالد سليم) حديث زوجته رقية (نيكول سابا) مع اختها كاريمان (إنجي كيوان) أكدت فيه أنها السبب في دخول ليل (ياسمين عبد العزيز) الحبس وتلفيق لها تهمة السرقة، ولكن يوسف يتظاهر بأنه لم يسمع شيئاً، ويخبر رقية أن والده عبد العزيز يرى أن ليل لم تسرق ويستعبد قيامها بذلك.

فارس يصل إلى أحلام ويساومها لإخراج ليل

View this post on Instagram A post shared by synergy.تامر مرسى (@synergy.tamermursi)

يستطيع فارس () الوصول إلى مكان أحلام الصفدي (إلهام وجدي) التي ادعت سرقة ليل () لها، حيث يحصل فارس على فيديوهات تورطها في قضايا منافية للآداب ويقابلها ويساومها بأن تغير أقوالها وتُخرج ليل من الحبس أو إخراج جميع الفيديوهات للشرطة وسيتم سجنها بسبب نشاطاتها الغير مشروعة، وترضخ أحلام للأمر ويعرفمنها أن رقية وراء ما حدث.

يمكنكِ قراءة.. نجوم يرفعون شعار الانتقام في الحلقات المتبقية من مسلسلات رمضان 2025

كشفت الحلقة الـ 25 عن تخطيط رقية (نيكول سابا) لمضايقة ليل مرة أخرى من داخل الحبس، من خلال تحريض سيدة على دخول الحبس وضربها حتى لو وصل الأمر لقتلها، وبالفعل تظهر السيدة التي تم تكليفها بضرب ليل وتذهب لها، ولكن رئيس المباحث يشعر بوجود شيء ما بسبب السيدة التي دخلت الحبس من أجل ليل، ويصطحبها معه خارج الحبس.

تُستكمل الأحداث بإخلاء سبيل ليل من النيابة بعد حضور أحلام الصفدي إلى قسم الشرطة وغّيرت أقوالها بشأن ليل وانها أعطتها الخاتم كهدية، وفى نفس الوقت يقدم فارس الفيديوهات التي تورط أحلام في قضايا منافية للآداب بغرض الربح، ليضرب فارس عصفورين بحجر واحد، الأول هو إخراج ليل من الحبس والثاني الإبلاغ عن أحلام وإدخالها السجن.

فارس يتبرأ من أخيه وعائلته

View this post on Instagram A post shared by synergy.تامر مرسى (@synergy.tamermursi)

تذهب ليل إلى فيلا أبو العزم لاصطحاب ابنتيها سارة ونور معها، في الوقت الذي يتحدث فيه فارس مع والدته إجلال التي تي تصر على تشويه صورة ليل أمامه، إلا أن فارس يواجهها بتوريط أخيه يوسف (خالد سليم) له في الصفقة التي تعاقد عليها وإفلاسه بسبب دفع الشرط الجزائي الذى وّقع عليه، وذلك بموافقتها هي ووالده، ويصدم والدته قائلاً: "يوسف دلوقتى مش أخويا ولا انتوا عيلتى".

إقرئي أيضاً.. إجهاض ياسمين عبد العزيز ورنا رئيس بأيدي زوجيهما في رمضان 2025

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».