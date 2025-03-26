أسماء بنات عربية قوية بمعانيها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 11:51 صباحاً - لا بد أن عدداً كبيراً من النساء الحوامل، يعرفن بعد مضي 4 أشهر أنهن سينجبن فتاة، وهنا يبدأ البحث والاختيار، عن أسماء بنات تبعث على المحبة والفرح والانشراح.. وكثير من المشاعر التي تنتابنا هذه الأيام؛ المهم أن يكون الاسم خفيفاً ومعبراً عن الأمنيات التي نحلم بها، ونعيش أجملها، إلى كل أب وأم تختار لكم "الخليج 365 وطفلك" أجمل الأسماء العربية القوية بمعانيها، لتأخذوا منها ما يناسبكم.

تهاني اسم علم مؤنث عربي جمع تهنئة



تهاني اسم علم مؤنث عربي جمع تهنئة، ويعني هذا الاسم تبادل المشاركة بالأفراح مع الآخرين، وهو اسم قوي جداً يمثل السيادة المطلقة، فهي سيدة نفسها وتكون قوية مع بعض اللين المحبب، تهاني رومانسية جداً، لكن تُحكم عقلها، فهي غالباً لا تندفع وراء مشاعرها أو وراء جمال في الشكل.

ثواب

اسم يُطلق على البنات والصبيان، ويعني جزاءً يكون في الخير والشرِّ إلا أنه في الخير أخصّ، أو أكثر استعمالاً، عكسه عقاب نال الثواب من الله، يُستفاد من التعريف اللغوي أن الثواب جزاء حقيقي وأصلي، يرجع إليه المؤمن بعد حين من الدنيا.

إشراق

اسم علم مؤنث أتى من أشرقَ، إشراقة وجهٍ: وضاءتُه وبهاؤُه. أي انبعاث نور من العالم غير المحسوس إلى الذِّهن تتمُّ به المعرفة "إشراقة نبوغ"، إشراقة عبقريَّة: فكرة رائعة وفجائيَّة أو ما يشبهها، من وقت إشراق الشّمس إلى الضّحى.

شاذية

اسم مؤنث مصدره شَّذاةُ أي الحِدَّةُ، وجمعها شَذَواتٌ وشَذاً .وشذا تعني التهذيب. كما يعني هذا الاسم المتعطرة بالعطور والمسك.

أنْهار

أنهار: المجرى الواسع للماء النابع من الأرض



اسم عربي مؤنث، بفتح الهاء وسكون نونها، جمع أنهر وأنهار ونهر ونهور، المجرى الواسع للماء النابع من الأرض، ويكون ذا ضفتين يجري فيهما الماء العذب الناتج عن هطول الأمطار أو المياه النابعة من عيون الأرض أو من مسطحات مائية كالبحيرات، وتمتد الأنهار ما بين المنبع والمصب. والمصب قد يكون محيطاً أو بحراً أو بحيرة، ويعني أيضاً الخير لذلك كان بين أسماء بنات تناسب عيد الفطر.

أنفال

ﺍﺳﻢ ﻣﺆﻧﺚ ﻋﺮﺑﻲ ﺍﻷﺻﻞ؛ ﻭﻣﻌﻨﺎه ﻋﻄﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ، ﻭﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﺤﺒباً ﻟﺪﻯ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷنه ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.

إيلاف

اسم علم مؤنث من الفعل آلفَهُ الشيء: ألزمه. وآلفتُ الموضعَ أُولَفُه إيلافاً: لزمتُه وألفته.

ذهب

دهب هي مدينة مصرية سياحية تتبع محافظة جنوب سيناء، وتقع على خليج العقبة، وتبعد حوالي 100 كم عن مدينة شرم الشيخ و87 كم عن مدينة نويبع، ولقد سُمّيت بهذا الاسم تيمناً بلون رمالها الذهبي.

رغد

اسم فتاة يعني رفاهة العيش ونعومة الحياة والراحة والتواجد وسط النعم المختلفة، ويُطلق الاسم على المرأة حتى يتناسب مع طبيعتها الرقيقة التي تحتاج فيها إلى الراحة والرخاء وعدم التعب، مع العلم أن اسم رغد يُطلق على الفتيات سواء كان "رَغَد" أو حتى بسكون الغين أي "رَغْد"، وفي كلتا الحالتين الاسم يحمل نفس المعنى.

طيبة

هي النخلة، كما ذُكر في المعاجم العربية، ومعناها الأفضل من كل شيء، الحلال، الرِّضا. وسبب التسمية أن طيبة من أسماء المدينة المنورة.

عهد

اسم عربي يُطلق على البنات والصبيان، ومعناه: الوفاء، الضمان، الأمان، الذمَّة، الوصية، المودَّة، الميثاق، اليمين، أول مطر، وكل ما عوهدَ الله عليه، أو ما عوهد بين الناس من مواثيق. وورد هذا الإسم في القرآن.

آية

آية: الرسالة، والعِبرة، وجمع آية هو آيات



اسم علم مؤنث، من معانيه المعجزة، والعلامة الخارقة للإنسان، والرسالة، والعِبرة، وجمع آية هو آيات، والآية هي العلامة والأمارة، ويُقال فلان آية في الجمال أي كامل الخَلْق والخُلُق، ويرفع أسمى آيات التهنئة، أي عبارات.

رحمة

اسم يُطلق على الإناث، ومعناه ما ينزل عليك من خير ونعم من الله تعالى. والرحمة: المغفرة، الرزق، المطر.

ذكرى

اسم علم مؤنث من أصل عربي، وهو يعني الذكرى لمناسبة أو لحدث معين مثل المناسبات الخاصة؛ حيث هو عبارة عن احتفال بمرور يوم معين، وهو التذكر سواء كان بالقلب أو اللسان أو العقل، كما يأتي بمعنى ذكر أي العبرة العظة والتوبة.

سجود

سجود هو اسم عَلم مؤنث أصله عربي، ويعني السجود إلى الله عز وجل، أي: الانحناء والخضوع، طاعةً وإرضاءً وحباً وتضرعاً للرحمن الرحيم، ويعدّ من أسماء البنات الدينية الفريدة.

سجى

اسم علم يُطلق على الإناث، والليل إذا سجى ـ أي: سكن فأظلم وادلهم، وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وذاك.

سنابل

سنابل: الجزء الحامل للحبوب



السنبلة أو سَبَلَة هي النورة في بعض نباتات الفصيلة النجيلية مثل القمح والشعير. السنبلة هي الجزء الحامل للحبوب من ساق نبات الحبوب، مثل القمح أو الذرة. ويمكن أن يشير أيضاً إلى «فص بارز في بعض الأوراق».

شفاعة

اسم علم يُطلق على البنات والصبيان، فالشفاعة لغة: هي الوسيلة والطلب. وعرفاً: سؤال الخير للغير. وقيل: إنها مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له.

شمائل

اسم علم عربي يُطلق على الإناث، وهو جمع شِمال أو شَميلة وتعني الأخلاق، والخِصال، وطِباع كريم الشّمائل.

زينة

زينة اسم علم مؤنث ذو أصول عربية، ويعني المرأة ذات الحسن والجمال والتي تتزين وتتجمل، كما أنه يعني الحُسن والبهاء، وهذا الاسم مشتق من اسم زنوبيا، والبنت التي تحمل اسم زينة هي تلك الفتاة ذات الجمال الملحوظ التي لها الكثير من الصفات الطيبة والخصال الحميدة. الرقيقة المهذبة ذات الشخصية الرائعة واللسان والقلب الطيب وهدوء الطباع.



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قطوف

قطوف: هو ما يُقطف من الثمار



اسم علم عربي يُطلق على الإناث، وقطوفها دانية "أي قريبة التناول، يتناولها القائم والقاعد والمضطجع على ما يأتي بيانه في سورة "الإنسان". والقطوف جمع قِطف (بكسر القاف) وهو ما يُقطف من الثمار. والقَطف (بالفتح) المصدر . والقطاف (بالفتح والكسر) وقت القطف.

صديقة

اسم علم مؤنث، وهو علاقة اجتماعية تربط شخصين أو أكثر، على أساس الثقة والمودة والتعاون بينهم، تُشتق في العربية من الصدق. الصداقة هي علاقة إنسانية مبنية على مجموعة من الأسس المتينة كالصدق، والمحبة، والتعاون، والإخلاص، والتفاهم، والثقة.

فرات

الفرات في اللغة هو كل ماء عذب، ويُقال ماء فرت، ومياه فرات، والتسمية وردت في القرآن الكريم.

فرح

اسم علم مؤنث عربي، ويعني السرور والسعادة وانشراح الصدر والبهجة.. إنسانة واضحة وتعابير وجهها وعيناها غالباً ما تفصح عمّا بداخلها، قادرة على التجاوب مع كافة أنواع الناس، لذلك هي محبوبة من الجميع تحاول تحقيق أهدافها مهما بلغت صعوبتها.

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