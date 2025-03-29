شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام عيد الفطر .. نصائح غذائية مهمة لوجبة فطارك والان مع تفاصيل الخبر

أول أيام عيد الفطر المبارك ومع انتهاء شهر رمضان الفضيل وما صاحبه من عادات تغذوية معينة مثل تناول الكثير من الحلويات والسكريات والمزيد من السعرات الحرارية وعدم اتباع نظام غذائي صحيح طوال شهر رمضان، قد يكون البعض منا اكتسب بعض الوزن، أو ظهرت عليه بعض الأعراض مثل متاعب المعدة فضلاً عن اضطرابات في مستويات السكر في الدم، أيضاً قد تضطرب العملية الهضمية ، كل هذه العوامل والأعراض تتطلب نصائح غذائية هامة وضرورية أثناء عيد الفطر المبارك ومن أول أيامه.

وفقاً لتقرير نشر في موقع Cookidoo، فإن هناك العديد من النصائح التغذوية الهامة التي يجب الأخذ بها في الاعتبار حتى تتمكن من تنظيم نظامك الغذائي فيما بعد، فيمكنك اعتبار فترة العيد مرحلة انتقالية للعودة إلى نظامك الغذائي الصحي الذي كان عليه قبل شهر رمضان.

نصائح غذائية هامة لا تفوتك وخطوات يجب أن تتبعها

تناول وجبة إفطار خفيفة مع بداية أول أيام العيد، لبدء في أيام العيد بفطور خفيف وليس فطوراً ثقيلًا كالذي اعتاد عليه البعض أثناء الإفطار بعد الصيام في رمضان هو أفضل الخيارات.

الفطور الخفيف يمكن أن يحتوي على الحبوب الكاملة، إفطار صحي قد يحتوي على بروتين خفيف مثل خبز الحبوب الكاملة.

ابدأ بتقليل كم الوجبات التي تتناولها وكميات الطعام بداخلها أثناء فترة العيد، خاصة تلك التي تحمل الكثير من الزيارات والعزومات، لذا قلل من الكميات التي تتناولها أثناء الوجبة الواحدة، ولا تشعر بالشبع التام أثناء الوجبة.

مارس الحركة لا تكن كسولاً ومارس رياضتك أثناء عيد الفطر المبارك قد تكون لا تمارس الرياضة بشكل سليم ولكن عليك المشي لمسافات قصيرة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك وبدءاً من اليوم الأول للمساعدة على الهضم وتحفيز الحركة وتعزيز النشاط البدني طوال أيام العيد.

زد من استهلاكك للسوائل الصحية والمياه بشكل خاص، لأنك لا شك قللت من نسبة المياه خلال شهر رمضان فلابد من تعويض هذا الفاقد من خلال حوالي من أثنين إلى أثنين لتر ونصف من المياه كاملة أثناء أيام العيد خاصة في يومه الأول.

اشرب كوبين من الماء للحفاظ على مستوى السوائل في جسمك وتنشيط عملية التمثيل الغذائي كل فترة.