شركة "فكس، شوكولاتة دبي الأصلية" تدعم حملة "وقف الأب" بمليون درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - انضمت شركة "فكس، شوكولاتة دبي الأصلية" إلى قائمة المساهمين في حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، حيث أعلنت الشركة عن تقديمها مليون درهم دعماً للحملة الرمضانية الوقفية.

وتندرج مساهمة الشركة ضمن التفاعل المجتمعي الكبير، أفراداً ومؤسسات، مع حملة "وقف الأب" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

كما تهدف الحملة، إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين.

وأكدت شركة "فكس، شوكولاتة دبي الأصلية" أن حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي رسالة أمل جديدة إلى المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بما يجسد قيم البذل والعطاء الراسخة في مجتمع الإمارات، وسعي أفراده إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين بكل السبل المتاحة.

وقالت إن المساهمة في هذه الحملة الرمضانية الوقفية، ودعم مستهدفاتها الإنسانية في توفير الرعاية الصحية المستدامة لغير القادرين، تعبر عن التقدير الكبير لجميع الآباء، وللمثل العظيمة التي يمثلها الأب في حياة كل منا، متطلعة إلى مواصلة التعاون مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) بما يساهم في تغيير واقع الفئات الأكثر احتياجاً نحو الأفضل.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.