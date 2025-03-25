شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تطرح علب كحك 3 أصناف بسعر 130 جنيهًا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اللواء علي أشرف، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين عن طرح علب كحك تزن كيلو جرام، تحتوي على ثلاثة أصناف من الكحك والبسكويت، بسعر 130 جنيهًا لافتا الى انه يتم طرح كميات كبيرة من المنتجات بتخفيضات تصل الى 30%% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير اوجه الدعم من اجل اتاحة منتجات ذات جودة عالية للمواطنين

وأوضح فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن هذه العلب متاحة للبيع فى منطقة الأسمرات وجميع المناطق الأولى بالرعاية، ضمن جهود وزارة التموين لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

وأشار اللواء علي أشرف إلى أن الشركة تستهدف ضخ نحو من 40 الى 45 طنًا من الكحك والبسكويت في منافذها التابعة والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بأسعار تبدأ من 160 جنيهًا للكيلو.

وتوفر وزارة التموين، من خلال الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، كعك العيد والبسكويت بأسعار تنافسية، حيث يبدأ سعر الكعك بالملبن من 160 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر الكعك السادة 170 جنيهًا، والبسكويت 170 جنيهًا، والبيتى فور 190 جنيهًا للكيلو كما أن جميع منتجات الكحك والبسكويت تُصنع في مصانع الشركة وفقًا للمواصفات القياسية، وباستخدام خامات طبيعية لضمان الجودة.

كما توفر الوزارة علب كحك مشكل بأوزان وأشكال مختلفة تناسب جميع احتياجات المواطنين، حيث يبدأ سعر الكيلو المشكل من 180 جنيهًا، وتُطرح هذه المنتجات في منافذ الشركة والمجمعات الاستهلاكية.