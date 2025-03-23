جائزة الصين الكبرى: ثنائية لماكلارين بفوز بياستري أمام نوريس

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : أكد فريق ماكلارين بدايته القوية بتحقيقه الثنائية الأولى منذ 2021 والخمسين في تاريخه، وذلك بحلول الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الأول أمام زميله لاندو نوريس، وصيف بطل العالم، في جائزة الصين الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد في شنغهاي.

وافتتح ماكلارين، الفائز الموسم الماضي بلقب الصانعين لأول مرة منذ 1998، الموسم الجديد بفوز نوريس على حلبة البرت بارك الأسترالية قبل أن يكتفي الأحد بالوصافة خلف زميله بياستري الذي حقق الانتصار الثالث في موسمه الثالث، محافظا على المركز الذي انطلق منه.

وبذلك، حقق فريق ماكلارين الثنائية للمرة الخمسين في تاريخه المتوج بتسعة ألقاب للصانعين و12 للسائقين، والأولى منذ جائزة إيطاليا عام 2021 حين حل الأسترالي دانيال ريكياردو أمام نوريس في أفضل نتيجة على الإطلاق للسائقين في حينها.