شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية لضبط سوق العمل وتعزيز التوطين في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

فرص عمل نوعية

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملاتها الرقابية المكثفة على منشآت القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة، بهدف تنظيم سوق العمل وضمان التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية.وأسفرت الجولات عن رصد عدد من المخالفات، حيث اتخذت الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة، ووجهت إنذارات لتصحيح الأوضاع بما يضمن الامتثال للأنظمة والتشريعات.وفي إطار متابعتها لقرارات التوطين، كثفت الوزارة جهودها لضمان التزام المنشآت المستهدفة، مما ساهم في توفير فرص عمل نوعية للمواطنين وزيادة نسب الامتثال في قطاعات حيوية.كما نفذت الفرق الرقابية زيارات مشتركة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لمتابعة التزام المنشآت بالأنظمة.وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية في جميع المناطق، داعية أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة، ومحفزة الأفراد على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، سواء بالاتصال على الرقم الموحد «19911» أو عبر تطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية.