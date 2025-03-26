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رئيس جمهورية القُمر المتحدة يزور المسجد النبوي الشريف

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

رئيس جمهورية القُمر المتحدة يزور المسجد النبوي الشريف

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الدمام - شريف احمد - زار الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة والوفد المرافق له المسجد النبوي الشريف أمس الثلاثاء.
وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، المشرف العام على الأعمال في المسجد النبوي م. الجهني، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، وعدد من المسؤولين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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