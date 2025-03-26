شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية القُمر المتحدة يزور المسجد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة والوفد المرافق له المسجد النبوي الشريف أمس الثلاثاء.

وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، المشرف العام على الأعمال في المسجد النبوي م. محمد بن سلمان الجهني، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، وعدد من المسؤولين.