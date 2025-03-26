شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على منطقتي جازان والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الثلاثاء أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان، شملت ضاحية الملك عبدالله، ومحافظات الداير بني مالك، وأبو عريش، وعددًا من الراكز والقرى التابعة لها.

كما شهِدت منطقة الباحة، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء متفرقة من محافظات, بلجرشي, والقرى, وبني حسن, والمندق, والمخواة, وغامد الزناد و المراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.

سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. مركز الأرصاد كما أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء.

وأوضح أن التأثيرات المصاحبة تشمل رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية على الطائف.