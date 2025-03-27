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الخليج اليوم .. ضبط 150 مكتب سياحي مخالف في مدن السعودية

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الخليج اليوم .. ضبط 150 مكتب سياحي مخالف في مدن السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني - ضبط 150 مكتب سياحي مخالف في مدن الخميس ، ٢٧ مارس ٢٠٢٥

البرهان من داخل القصر الجمهوري: الخرطوم حرة الخميس ، ٢٧ مارس ٢٠٢٥

نجم يحذّر من "القفز على ظهر" محمد صلاح الخميس ، ٢٧ مارس ٢٠٢٥

وزيرا دفاع لبنان وسوريا يجتمعان في جدة الخميس ، ٢٧ مارس ٢٠٢٥

حماس تعلن مقتل المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع في غارة إسرائيلية الخميس ، ٢٧ مارس ٢٠٢٥

صنعاء.. 19 غارة أميركية جديدة على مواقع حوثية الخميس ، ٢٧ مارس ٢٠٢٥

البحرية المشتركة تضبط 260 كيلوغراماً من المخدرات في بحر العرب الاربعاء ، ٢٦ مارس ٢٠٢٥

مزاد على أندر ماسة في العالم.. تقدر قيمتها بـ 20 مليون دولار الاربعاء ، ٢٦ مارس ٢٠٢٥

غزيون يحرقون أثاثهم للطهي وسط انقطاع الغاز الاربعاء ، ٢٦ مارس ٢٠٢٥

سوريا.. القبض على "ذراع الأمن العسكري" في حي التضامن الاربعاء ، ٢٦ مارس ٢٠٢٥

"تسلا" تعلن موعد إطلاق سياراتها الكهربائية في السعودية الاربعاء ، ٢٦ مارس ٢٠٢٥

وسائل إعلام: 17 غارة أميركية على محافظة صعدة خلال الليل الاربعاء ، ٢٦ مارس ٢٠٢٥

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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