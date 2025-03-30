شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف الفلسطينى: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمى فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ محمد مصطفى نجم إن "الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف بكافة أروقته وساحاته وأقسامه لمناسبة عيد الفطر".



وأشار وزير الأوقاف الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن هذه هي المرة السادسة خلال الشهر الفضيل التي يرفض فيها الاحتلال تسليم الحرم، في اعتداء صارخ وغير مسبوق بحق الحرم، وفي استفزاز لمشاعر المسلمين وعدم مراعاة حرمة الشعائر الدينية.



وأكد أن هذا الرفض يؤكد على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة للسيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف وتحويله إلى كنيس تلمودي تمارس فيه انتهاكاتهم لحرمنا ومسجدنا وملكيتنا الوقفية".



وطالب وزير الأوقاف أبناء محافظة الخليل بالتواجد اليوم في صلاتي الفجر والعيد "لنثبت لهذا الاحتلال ثباتنا وصمودنا في وجه مخططاته التهويدية".



وفي السياق، هاجم مستعمرون، خيام الفلسطينيين في الفارسية بالأغوار الشمالية.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن حوالي 15 مستعمرا هاجموا خيام المواطنين في نبع غزال بالفارسية، وقد تصدى الأهالي لهم.



وتشهد المنطقة منذ فترة اقتحامات متكررة للمستعمرين خاصة في ساعات الليل، ما يثير الخوف في نفوس الفلسطينيين.

وقبل يومين اعتدى مستعمرون مسلحون ليلا على المواطنين ذاتهم وأصابوا أحدهم.