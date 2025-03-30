شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن عن التشكيل الجديد للحكومة.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت سوريا منذ قليل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديد، الذى شمل عددا من الوزراء للحقائب الوزارية المختلفة.

عُين مازن الصالحانى وزيرا للسياحة فى الحكومة السورية الجديدة، ومحمد سامح حامض وزيرا للرياضة والشباب

محمد صالح وزيرا للثقافة، ومصطفى عبد الرزاق وزيرا للأشغال والإسكان والذى قال دور الوزارة أساسى فى إعادة الإعمار.

كما عين أحمد الشرع محمد عبد الرحمن تركو وزيرا للتربية والتعليم فى الحكومة السورية الجديدة، والذى أكد على العمل على تدعيم المناهج بالأنشطة الرقمية، وأمجد بدر وزيرا للزراعة، عبد السلام هيكل وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، ورائد الصالح وزيرا للطوارئ والكوارث، محمد عنجرانى وزيرا للإدارة المحلية، ومصعب نزال العلى وزيرا للصحة، ونضال الشعار وزيرا للاقتصاد فى الحكومة السورية الجديدة.

وكلف الشرع محمد يسر برنية بوزارة المالية فى الحكومة السورية الجديدة، ومحمد البشير وزيرا للطاقة، وهند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، ومروان الحلبى وزيرا للتعليم العالى فى الحكومة السورية الجديدة، ومحمد أبو الخير شكرى وزيرا للأوقاف، ومظهر الويس وزيرا للعدل فى الحكومة السورية الجديدة.