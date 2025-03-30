شكرا لقرائتكم خبر عن جالانت: يجب التحقيق مع كل المسؤولين السياسيين والعسكريين فى ما سبق 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالانت: يجب التحقيق مع كل المسؤولين السياسيين والعسكريين في ما سبق 7 أكتوبر

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، قوله ، بانه يجب التحقيق معي ومع كل المسؤولين السياسيين والعسكريين في ما سبق 7 أكتوبر.



كما أوصى المجلس الوزاري المصغر أوصى بتنفيذ خطة ما قبل 7 أكتوبر وفق ما حددته وحدة التنسيق الحكومي، والخطة أعدها في يونيو 2023 رئيس الأركان السابق هاليفي مع الشاباك وقيادة المنطقة الجنوبية.



وأضاف جالانت ، ان وحدة تنسيق العمل الحكومي اقترحت قبول حكم حماس وأوصت بتنفيذ فكرة الهدنة طويلة الأمد.



كما نقلت القناة 12 عن وثيقة حكومية أن وحدة التنسيق الحكومي قدمت قبل أشهر من 7 أكتوبر خطة تسوية مع حماس.