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الثلوج تغطي جبال السودة.. فيديو

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الثلوج تغطي جبال السودة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - غطت الثلوج الكثيفة مرتفعات جبال السودة بعسير، عقب هطول أمطار غزيرة وحبات البرد.

وأظهرت مقاطع ، البياض يكسو جبال السودة ، بعد تراكم الثلوج على الطرقات وشوارع المنطقة حيث خرج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الجميلة .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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