شكرا لمتابعة خبر عن الثلوج تغطي جبال السودة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غطت الثلوج الكثيفة مرتفعات جبال السودة بعسير، عقب هطول أمطار غزيرة وحبات البرد.

وأظهرت مقاطع ، البياض يكسو جبال السودة ، بعد تراكم الثلوج على الطرقات وشوارع المنطقة حيث خرج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الجميلة .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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