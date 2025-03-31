شكرا لمتابعة خبر عن البيئة: حائل والجوف تسجلان أعلى كمية أمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت (40) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف)، وفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة.

وسجّلت منطقتا حائل والجوف، أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (11.0) ملم في كلٍ من مطار حائل بحائل، وميقوع بطبرجل في الجوف، وذلك ضمن (9) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت محافظة موقق بحائل (7.7) ملم، والشملي (5.5) ملم، والغزالة (2.4) ملم، وعقدة بحائل (2.0) ملم، فيما سجّلت دومة الجندل في الجوف (7.0) ملم، والعيساوية بالقريات (3.4) ملم، وسكاكا (3.2) ملم.

وأوضح التقرير، تسجيل منطقة تبوك (10.8) ملم في طريق الملك عبد الله بتيماء، و(7.0) ملم في تيماء، و(2.8) ملم في القليبة بتيماء، فيما سجّلت منطقة المدينة المنورة (10.0) ملم في الشفية ببدر، و(8.4) ملم في بدر، و(6.0) ملم في خيف أم ذيان ببدر، و(3.8) ملم في النخيل بالحناكية، و(3.2) ملم في أم البرك بوادي الفرع. وسجّلت الرياض (6.2) ملم في محمية سجا الفرع بعفيف، و(0.6) ملم في عسيلة بوادي الدواسر.

وأشار التقرير، إلى تسجيل منطقة الحدود الشمالية (4.5) ملم في مطار عرعر، و(0.8) ملم في عرعر، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة (3.8) ملم في الغريف بالكامل. وسجّلت القصيم (3.5) ملم في الطرفية الغربية بالنبهانية، و(1.2) ملم في عقلة الصقور، و (0.5) ملم في ضربه. وسجّلت عسير (1.0) ملم في النقيع ببيشة، و(0.9) ملم في شمال البشائر ببلّقرن.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: هنا .