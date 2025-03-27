شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد جوية للمسجد الحرام ليلة 27 رمضان.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت مشاهد جوية مميزة أجواء ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الحرام، حيث امتلأت ساحاته بحشود كبيرة لأداء الصلاة والدعاء في هذه الليلة المباركة.

ويواصل المسجد الحرام تطبيق أحدث التقنيات من أجل العمل بكفاءة، حيث تعتمد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على أنظمة ذكية لقياس عدد الزوار والمعتمرين داخل الحرم.

وتشمل هذه التقنيات حساسات إلكترونية مثبتة أعلى الأبواب، تقوم بعدّ الداخلين والخارجين بدقة، إضافةً إلى سجاد ذكي أمام الأبواب يساعد أيضا في معرفة عدد الزوار.

ومن خلال هذه التقنية، سيتم التمكن من تحليل البيانات بشكل دوري، مما يساهم في تحسين الخطط الاستراتيجية لإدارة الحشود، وتوفير بيئة آمنة ومريحة لجميع الزائرين.

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