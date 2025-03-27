شكرا لمتابعة خبر عن جمعية حياة لسرطان الثدي تقدم استشارة طبية مجانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدم جمعية حياة لسرطان الثدي بالحدود الشمالية استشارة طبية مجانية غدا وبعد غد.

وأوضحت الجمعية أنها خصصت ساعة استشارة مجانية من الساعة 11 مساءً حتى 12 صباحًا يومي الخميس والجمعة 27 و28 رمضان .

وأكدت الجمعية أن الدكتور أحمد الطوير، استشاري جراحة أورام الثدي والغدد الصماء، سيجيب خلال هذه المدة على الاستفسارات الطبية مجانا.

ونوهت الجمعية بأنها تستقبل الاستفسارات عبر الواتساب عن طريق الرقم التالي: 0555436282