شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يوافق على تسمية مستشفى شمال بريدة باسم مستشفى شمال بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة موافقته -أيده الله- على تسمية مشروع مستشفى شمال بريدة الجديد باسم “مستشفى الملك سلمان”، الذي تبلغ سعته السريرية 300 سرير.

وأكد سموه أن الموافقة تبرز اهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بالقطاع الصحي في المملكة، والحرص المستمر على تعزيز الخدمات الطبية وتطويرها بما يحقق رفاهية المواطن وجودة الحياة، وذلك في إطار نهجها الراسخ في دعم المشاريع الصحية الحيوية وفق رؤية المملكة 2030.

وعدّ المستشفى إضافة لمنظومة الخدمات الصحية بالمنطقة لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة والمتطورة، والإسهام في تعزيز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الأداء الطبي.