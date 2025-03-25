شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 47 ثانية.. إنقاذ معتمر عراقي ثمانيني من جلطة قلبية بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، معتمرًا عراقيًا يبلغ من العمر 85 عامًا، بعد تعرضه لـ جلطة قلبية حادة أثناء تواجده في ساحات المسجد النبوي، وذلك في زمن قياسي بلغ 47 ثانية فقط.

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وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن مركز الترحيل الطبي تلقى بلاغًا عبر الرقم 997 عن معتمر يعاني من آلام شديدة في الصدر. وعلى الفور، جرى توجيه فرقة عناية متقدمة إلى الموقع.



القسطرة القلبية

وبيّن الزهراني أن الفريق الإسعافي أجرى فحصًا عاجلًا للمريض، شمل تخطيط القلب، والذي أظهر علامات جلطة قلبية حادة، فتم تفعيل مسار “الجلطات القلبية” الذي يتيح نقل المريض مباشرة إلى معمل القسطرة القلبية بمستشفى السعودي الألماني، دون المرور بقسم الطوارئ، حيث كان الفريق الطبي في انتظاره لإجراء التدخل العاجل.

وأكد الزهراني أن سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق بين الجهات أسهمتا في إنقاذ حياة المريض وتقليل المضاعفات، بفضل الله، مشيدًا بفعالية خطة انتشار الفرق الإسعافية في المسجد النبوي.