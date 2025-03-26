شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة كويا في سوريا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة العربية السعودية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة كويا في سوريا.
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة كويا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.
وقالت في بيان لها: "تجدد المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة".
وأضافت: تعرب المملكة عن تضامنها مع سوريا الشقيقة أمام هذا العدوان الإسرائيلي غير المبرر، وتؤكد ضرورة اضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها".
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة كويا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.
وقالت في بيان لها: "تجدد المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة".
وأضافت: تعرب المملكة عن تضامنها مع سوريا الشقيقة أمام هذا العدوان الإسرائيلي غير المبرر، وتؤكد ضرورة اضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها".