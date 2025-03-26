شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة كويا في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.