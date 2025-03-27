شكرا لمتابعة خبر عن 17,161 جامع يستعد لاستقبال المصلين في ليلة 27 من رمضان بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تستعد مساجد المملكة الليلة لاستقبال جمع غفير من المصلين لإحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، والتي يرجح كثير من علماء المسلمين أنها ليلة القدر.

وقال مراسل قناة الإخبارية من الرياض: “أعداد المساجد والجوامع والمصليات في العاصمة تبلغ 17,161، بينها 4,306 جوامع، جميعها تم تجهيزها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية لاستقبال المصلين في ليلة 27 من رمضان”.

وبثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أكثر من 1.5 مليون رسالة توعوية من خلال خدمة الشاشات الإلكترونية؛ لبث الرسائل التوعوية بلغات عالمية وتحمل عبارات دعوية وإرشادية وترحيبية متعددة، في مصليات الفنادق الواقعة بجوار المسجد الحرام ومساجد الحل.