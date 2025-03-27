اخبار السعوديه

17,161 جامع يستعد لاستقبال المصلين في ليلة 27 من رمضان بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

17,161 جامع يستعد لاستقبال المصلين في ليلة 27 من رمضان بالرياض

شكرا لمتابعة خبر عن 17,161 جامع يستعد لاستقبال المصلين في ليلة 27 من رمضان بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تستعد مساجد المملكة الليلة لاستقبال جمع غفير من المصلين لإحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، والتي يرجح كثير من علماء المسلمين أنها ليلة القدر.

وقال مراسل قناة الإخبارية من الرياض: “أعداد المساجد والجوامع والمصليات في العاصمة تبلغ 17,161، بينها 4,306 جوامع، جميعها تم تجهيزها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية لاستقبال المصلين في ليلة 27 من رمضان”.

وبثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أكثر من 1.5 مليون رسالة توعوية من خلال خدمة الشاشات الإلكترونية؛ لبث الرسائل التوعوية بلغات عالمية وتحمل عبارات دعوية وإرشادية وترحيبية متعددة، في مصليات الفنادق الواقعة بجوار المسجد الحرام ومساجد الحل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا