شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 فى السعودية عيار 21 بـ319.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب فى السعودية اليوم ارتفاعا طفيفا فى الأسعار حيث وصل عيار 24 سعر 365.00، وعيار 21 سعر 319.50ريال وفقا لآخر التحديثات ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

-عيار 24 سجل 365.00 ريال

-عيار 22 سجل 334.75 ريال

-عيار 21 سجل 319.50 ريال

-عيار 18 سجل 273.75 ريال

-عيار 14 سجل 213.00 ريال

-عيار 12 سجل 182.50 ريال

-الاونصة 11356.00 ريال

-الجنيه الذهب 2555.75 ريال

-الأونصة بالدولار 3028.28 دولار

وارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما يستعد المشاركون في السوق لخطط التعريفات الجمركية المتبادلة الشاملة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، والتي يخشى المستثمرون أن تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادى.

ويسعى الرئيس الأمريكى ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. وتزيد سياساته التضخمية من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."