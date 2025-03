شكرا لقرائتكم خبر عن يعاني اعتلالات نفسية.. ضبط مواطن أطلق النار على 3 مركبات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت دوريات الأمن في الرياض مواطنًا لإطلاقه النار على 3 مركبات، وصدمها والاستيلاء على إحداها.وحسب قناة الإخبارية، فقد تبين أنه يعاني اعتلالات نفسية.