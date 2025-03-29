شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 29-3-2025 فى السعودية.. عيار 18 بـ278 ريالًا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضا طفيفا فى الأسعار، ووصل عيار 18 لسعر 278 ريالًا، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 370.75 ريال

عيار 22 سجل 339.75 ريال

عيار 21 سجل 324.25 ريال

عيار 18 سجل 278.00 ريال

عيار 14 سجل 216.25 ريال

عيار 12 سجل 185.25 ريال

الاونصة 11529.50 ريال



الجنيه الذهب 2594.75 ريال

الأونصة بالدولار 3074.56 دولار

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."

و يسعى الرئيس الأمريكي ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. وتزيد سياساته التضخمية من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.