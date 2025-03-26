محمد بن سلمان.. ملهم شباب المملكة لمستقبل واعد

في الوقت الذي تمضي المملكة العربية السعودية في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية السعودية 2030، مستهدفة تعزيز النمو في كافة المجالات واستدامته، يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، تحقيق الإنجازات لمستقبل واعد، إذ يعد أنموذجا استثنائيا في صناعة القيادة التاريخية بفكر شاب طموح قاد المملكة إلى التربع على مصاف الدول العالمية، وقدوة لشباب المملكة في رسم مستقبل المملكة والعالم بأنفسهم.

إنجازات وأرقام

عزز نجاح القيادة السعودية في تحقيق إنجازات متتالية في مختلف المجالات، في تحويل أحلام السعوديين بالتنمية والرخاء والازدهار، إلى واقع ملموس ضمن رؤية السعودية 2030، وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل.

وشهد العام الماضي إطلاق العديد من الإستراتيجيات والمشاريع، إذ حققت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين العديد من الإنجازات والأرقام غير المسبوقة، وبمستهدفات رؤية طموحة، أبرزها: استضافة الكثير من المؤتمرات على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لوضع حلولا للأزمات التي تعصف بالمنطقة والعالم، أكدت معها أنها الدولة الأهم والأكثر ثقلا عربيا وإقليميا، وتنظيم العديد من البطولات الرياضية، والتقنية، والفنية، والفوز باستضافة معرض إكسبو 2030، واستضافة كأس العالم 2034، واعتماد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بطولة سنوية، وانضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، وتتويج أرامكو بجائزة البنية التحتية والبناء، وتأسيس شركة تراث المدينة لتطوير ورفع قيمة منتجات تمور العجوة المحلية، وافتتاح 20 حديقة في الرياض، وتصدرت المملكة الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وافتتاح قطار الرياض الذي يعد العمود الفقري لشبكة النقل بمنطقة الرياض، ودعم القضايا العربية، واستضافة المملكة قمة المياه الواحدة في الرياض، وخدمة ضيوف الرحمن، والذي شهد معه العام الماضي خدمات وتقنيات تقدم لأول مرة، للتيسير على ضيوف الرحمن، وإطلاق رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، وإطلاق الأمير محمد بن سلمان الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، وإعلان تأسيس شركة «آلات» لتكون رائدا وطنيا جديدا، يسهم في جعل المملكة مركزا عالميا للصناعات المستدامة، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، واستهداف زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30%، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50%، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية، والإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

مكتسبات جوهرية

دائما ما يؤكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن المملكة تسارع الخطى نحو إنجاز الكثير من المكتسبات الجوهرية، والمستهدفات الوطنية، متعهدا المضي قدما نحو تحقيق طموحات أكبر، ونجاحات غير مسبوقة، في مسيرة المملكة التنموية الشاملة والمستدامة، مبتهلا إلى الله بالحمد والشكر على ما تحقق خلال العام الماضي من مكتسبات وإنجازات فريدة، وتطوير مختلف أوجه الحياة في المملكة، مبينا أن رؤية السعودية 2030 عبارة عن مسيرة، ليست وجهة نهائية، مشيراً إلى أن منجزات السعودية الحالية ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد، مما سيولد فرصاً عديدة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن رؤية السعودية 2030 تحمل تأثيرا على كافة جوانب الحياة في المملكة، التي أثمرت عن بناء مجتمع حيوي، والإشارة إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت على جودة الحياة والتطور الاجتماعي.

خارطة طريق

منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، قيادة مسيرة التغيير، وضع نصب عينيه تحقيق التحول الوطني الشامل، ورؤية المملكة 2030، التي كانت خارطة الطريق، حيث وعد الشباب السعودي بفرص أفضل، وبإقامة بيئة حديثة وحاضنة للمواهب والإبداع، ووعد كذلك بفتح الأبواب للعالم، ليشهد جمال وتنوع وعمق ثقافة دوت الخليج، وأن يجعل من المملكة وجهة رائدة وجاذبة، ولم تكن الإنجازات المحققة وليدة الصدفة فحسب، بل جاءت نتيجة جهود متواصلة وعمل دؤوب من كافة قطاعات الدولة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وحرصها على تقديم أفضل صورة للمملكة في الداخل والخارج.

دعم الشباب

تسعى مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك»، والتي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد، إلى الأخذ بيد المبادرات، والتشجيع على الإبداع، والمساهمة في بناء العقل البشري، إذ تدعم المؤسسة الشباب السعودي، ليطلقوا العنان لأفكارهم وطموحاتهم، وقيادة التغيير، وإحداث الأثر الحقيقي في واقعهم، ورسم مستقبل المملكة والعالم بأنفسهم، وتستهدف تمكين المواهب السعودية الشابة، وصناعة القادة، ورواد الأعمال، والعلماء، من خلال الريادة في تقديم البرامج والمبادرات، واكتشاف طاقات الشباب، ودعمهم بالمهارات والمعرفة، وفتح الآفاق والفرص، وإطلاق قدراتهم محليا وعالميا.

وتمثلت أبرز أرقام «مسك» المحققة في عام 2023 في: تخريج 403 قادة، ودعم 480 شركة ناشئة، وتقديم 255 برنامجا، ودعم 61 فنانا، و12 مشاركة في المحافل الدولية، و752 ألف مسجل في المحافل والفعاليات، و641 ألف مستفيد من البرامج والفعاليات، و952 ألف ساعة تدريبية مقدمة، و573 ألف زائر للمحافل والفعاليات المنفذة، و203 آلاف شهادة تدريبية مقدمة، و1386 ورشة عمل منفذة، و705 متحدثين في محافل وفعاليات المنظومة، ويبلغ إجمالي موظفي المؤسسة 640 موظفا وموظفة، وتقدم مؤسسة الأمير محمد بن سلمان، مجموعة متنوعة من البرامج الرائدة، التي تهدف إلى تعزيز التنمية، وتمكين الفرد والمجتمع، واستمرت بإحداث تأثير قوي وإيجابي من خلال تمكين الأفراد، وتطوير القادة، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز المساهمة المجتمعية من خلال 4 مسارات ممثلة في: مسك القادة، ومسك الريادة، ومسك للمجتمع، ومسك المهارات.

مشاريع محققة

- استضافة معرض إكسبو 2030

- استضافة كأس العالم 2034

- تصدر المملكة الدول المانحة عالميا

- افتتاح قطار الرياض

- دعم القضايا العربية

- خدمات وتقنيات للتيسير على ضيوف الرحمن

- إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية

- الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

- دعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50%

- توفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق

- حماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية